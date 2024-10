Rehkitze niedergemäht: Jetzt kommt es zum Prozess

Bis zu drei Jahre Haft

Am 9. und 10. Juni fanden die Jäger auf der gemähten Wiese die Überreste von zwei toten Kitzen im Alter von zwei bis drei Wochen. Zwei weitere waren so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle erschossen werden mussten. Am Tag darauf wurden erneut zwei tote Rehjunge auf einem Komposthaufen ganz in der Nähe entdeckt. Dem Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.