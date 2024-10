Fußgänger wurde über Motorhaube geschleudert

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Montag gegen 23.15 Uhr in Wels. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker aus Wels war mit seinem Fahrzeug auf der Salzburger Straße unterwegs. Laut derzeitigem Stand fuhr der Autofahrer bei Grünlicht in die Kreuzung ein und übersah dabei den 56-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.