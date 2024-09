Pfeffer- und Kaffeepreise auf Rekordhoch

Ein weiterer Aspekt sind die gestiegenen Frachtkosten vieler Gewürze. „Grund dafür ist, dass die Transportschiffe den Suezkanal umfahren müssen, was den Transport um rund vier Wochen verlängert“, sagten Kotányi und Katharina Koßdorff von der Sparte der Gewürzindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich in einer gemeinsamen Aussendung. Die Lage werde sich wohl nicht so schnell entspannen.