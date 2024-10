„Mein Steckenpferd ist die Boshaftigkeit“

Und so hat er begonnen an seinem ersten Kabarettprogramm zu schreiben: „Die Polarisierung der Gesellschaft hat mich beschäftigt. Alle sind nur noch in ihren Blasen unterwegs, alle reden nur noch übereinander und nicht mehr miteinander“, erzählt er. „Da ist in mir eine Figur gereift, die alles und jeden blöd findet.“ Das Resultat nennt sich „Die letzte Runde der Menschheit“ und ist ein ungezügelt boshafter Blick auf links und rechts.