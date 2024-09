Pfanne mit Öl auf Herdplatte vergessen

Der Fall war schnell klar: Auf der eingeschalteten Herdplatte stand eine Pfanne mit Öl, das sich buchstäblich in Rauch auflöste. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine in der Wohnung. Kurze Zeit später kehrte der Mieter zurück. In weiterer Folge wurde mittels eines Großventilators die Wohnung gelüftet. Personen wurden keine verletzt, auch in der Küche gab es keine Schäden.