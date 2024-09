Prinzessin Maria-Olympia mit großem Pippa-Moment

Für noch mehr Aufsehen sorgte die Prinzessin dann aber bei der Royal Wedding am Samstagnachmittag im Herzen von Athen. Als Brautjungfer trug Maria-Olympia ein blaues Seidenkleid der Designerin Celia Kritharioti, in dem sie so wunderschön ausschaute, dass ihr Auftritt unweigerlich an jenen von Pippa Middleton bei der Hochzeit von Prinzessin Kate mit Prinz William erinnerte.