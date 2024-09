Plakate vor Grenzübergang bringen alle zum Rätseln

Bezirkschef trat mit tschechischen Kollegen in Kontakt

Der Bezirkshauptmann von Hollabrunn, Karl-Josef Weis meldete die Aktion an das Polizeikooperationszentrum, das dann die tschechischen Behörden verständigte: „Die Zahl im Text genannten ,Illegalen’ sind hier mehr als überschaubar, das mag nicht Zweck der Aktion sein.“ Die „Krone“ hörte von Anrainern, dass es eher „mutmaßlich geschäftliche“ Hintergründe sein könnten. Jedenfalls gibt es in der Nähe Geschäfte, die Zigaretten und andere zollpflichtige Waren verkaufen ...