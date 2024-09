5 Spiele, 6 Tore – und bald „Rumäne“ statt ÖFBler?

Am Samstagabend ließ es Florucz wieder klingeln. Bei Olimpijas Auswärtssieg bei Primorje machte der Österreicher mit seinem „Netz“ zum 2:0 den berüchtigten Deckel drauf. Es läuft bei Olimpija – zehn Spiele, noch keine Niederlage, Tabellenführung. Und jetzt geht‘s ungeschlagen in die Europa League und dort gegen Heidenheim (im Oktober dann übrigens auch gegen LASK). Und Raul selbst erlebt auch nicht eben das, was man eine dezidierte Formkrise nennen könnte: Ganze sechsmal schrieb er in den jüngsten fünf Spielen – bewerbsübergreifend – an. Scheint, als würde es richtig rund laufen beim 23-Jährigen.