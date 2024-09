„Ist das der Anspruch von Leverkusen?“

Keine Bayern-Entfaltung

Ja, es schien ein sehr pragmatischer Ansatz, den Alonso für das Spiel gegen die Bayern gewählt hatte. Allerdings kein gänzlich unerfolgreicher. Die Bayern ließen beim 1:1 erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Da konnte selbst Lothar etwas Positives erkennen. „Ja, Leverkusen war in der Defensive heute sehr stark – man hatte ihnen zuletzt ja defensive Schwächen vorgeworfen. Dennoch: Das kann nicht der Anspruch von Leverkusen sein. Allerdings haben sie die Bayern heute in der Offensive nicht so zur Entfaltung kommen lassen, wie das in den letzten Wochen der Fall war.“