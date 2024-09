Über 200.000 Oberösterreicher wählen mit Wahlkarte

Letztes Wahllokal schließt um 16 Uhr

Übrigens: Offiziell los geht es mit der Nationalratswahl am 29. September in Schönau im Mühlkreis. Die Gemeinde öffnet um 6.45 Uhr ihr Wahllokal. Das letzte Wahllokal schließt um 16 Uhr, etwa in Linz. Erst nach Wahlschluss darf in der jeweiligen Gemeinde mit dem Auszählen der Stimmen begonnen werden. Die ersten Hochrechnungen werden für 17 Uhr erwartet. RL