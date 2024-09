C18 hebt früher als geplant aus Frauenkirchen ab

Mehr Effizienz und Flexibilität durch neuen Standort

Mit dem Standort in Frauenkirchen werde die Crew noch effizienter und flexibler auf Notfälle reagieren können, so Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. „Der moderne und nachhaltig errichtete Standort in Frauenkirchen wird uns ermöglichen, die notfallmedizinische Versorgung in der Region weiter zu stärken.“