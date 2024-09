Red Bull Salzburg sucht sein wahres Gesicht

Geht der Plan auf, würde auch die Generalprobe für das Spiel in der Königsklasse gegen Brest glücken. Ob das Duell mit den Franzosen am Dienstag (18.45) eine Rolle in seinen Überlegungen spielt? Lijnders winkt ab: „Ich habe das in den vergangenen zehn Jahren oft versucht. Aber zu 95 Prozent funktioniert es nicht so wie gewünscht.“