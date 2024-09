Claudia Schiffer & Co.: Geheimnisse von Modeikonen

Zeitreise in die 90er-Jahre gefällig? In die Zeit, als Models wie Claudia Schiffer, Naomi Campbell oder Linda Evangelista Superstars waren, sich Mode und Musik immer weiter vermischten und New York „the place to be“ war. Mitten drin in dieser glamourösen Sehnsuchts-Szene war die Modezeitschrift „Vogue“. Auf Disney+ erzählt die neue Serie „In Vogue: The 90s“ vordergründig die Geschichte dieses Druckwerks, doch schafft es dabei, ein wunderbar mitreißendes Panoptikum dieses Jahrzehnts zu bilden.