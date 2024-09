Mann erstochen – lebenslange Haft für Buben (13)

Das wurde jetzt aus dem Gericht in der Stadt Nottingham gemeldet. „Was ihr getan habt, ist abscheulich und schockierend“, sagte die Richterin. Die beiden Buben, die zum Tatzeitpunkt im vergangenen November erst 12 Jahre alt waren, hätten ihr Opfer nicht gekannt. Sie gerieten mit dem 19-Jährigen in einem Park in Wolverhampton in Streit darüber, wer auf einer Bank sitzen darf. In England sind Kinder bereits mit zehn Jahren strafmündig.