Second-Hand-Schätze für die Kleinen ergattern

Die Kleinen werden so schnell groß! Und brauchen daher oft neues Gewand. Günstiges aus zweiter Hand, aber oft kaum getragen, finden Familien auf Österreichs größter Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 in Klagenfurt, wo am 5. und 6. Oktober nachhaltiges Shopping auf dem Programm steht.