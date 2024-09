Pannenhelfer rettete „Lotti“ aus dem Kofferraum

Panik für ein Paar aus dem Salzburger Zell am See. Auf einem Ausflug nach Wien ließ sich das Auto plötzlich nicht mehr öffnen. Neben Gepäck, Schlüssel und Co. war auch Hündin „Lotti“ noch im Kofferraum eingesperrt. Geschickt befreite ein ÖAMTC-Pannenhelfer den Vierbeiner aus der misslichen Lage.