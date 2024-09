Lkw in Vollbrand: Totalsperre auf Pyhrnautobahn

Im Plabutschtunnel in Fahrtrichtung Spielfeld fing am Donnerstag ein Lkw Feuer. Der 43-jährige Fahrer hielt bei der nächsten Pannenbucht nahe Seiersberg an, wenig später ging der Lkw in Flammen auf. Eine Totalsperre war die Folge, verletzt wurde zum Glück niemand. Als Brandursache wird ein Motorschaden vermutet.