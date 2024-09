Unternehmer kritisiert Zahlungsmoral des Landes

73 Tage auf den Zahlungseingang gewartet

Dass aber das Zahlungsziel trotz Nachfrage und dem Angebot einer Ratenzahlung nicht eingehalten wurde und die am 15. Juli ausgestellte Rechnung mit Zahlungsziel „sofort“ erst am 25. September bezahlt wurde, wertet er als Affront. Die laut Geschäftsbedingungen fälligen Verzugszinsen in Höhe von rund 345 Euro seien noch dazu ignoriert worden, ärgert sich der Firmeninhaber. „Als Unternehmer muss ich Gerätschaften vorfinanzieren, Mitarbeiter bezahlen und steuerlichen Verpflichtungen pünktlich nachkommen“, sagt Werderits, „so geht man nicht mit Firmen um.“