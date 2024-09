Sogar Mexikos Präsident steht auf Doppelmayr

Der Wolfurter Seilbahnriese Doppelmayr hat in Mexiko City bereits mehrere spektakuläre Projekte verwirklicht. 2021 wurde mit der feierlichen Eröffnung der Cablebús Línea 1 ein erster Meilenstein in Sachen nachhaltiger urbaner Mobilität gesetzt, am Dienstag ist nun schon die dritte Linie der Stadtseilbahn in Betrieb genommen worden. Wie wichtige dieses Projekt für die Megametropole ist, verdeutlicht die Tatsache, dass bei der Eröffnungsfeier sowohl Andrés Manuel López Obrador, der amtierende Präsident Mexikos, als auch seine designierte Nachfolgerin Claudia Sheinbaum Pardo persönlich zugegen waren.