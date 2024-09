In Orange! 99ers wollen den Bunker leuchten lassen

Immerhin: 2018 gab es gegen den VSV im ersten Heimspiel ein 4:2 – in der dritten Runde und unmittelbar nach einem Auswärtssieg in Innsbruck, wie heuer! Damals waren rund 2500 Fans in der Halle, so viele kamen seither nie wieder zu einem Heim-Auftakt. Damit ist auch klar, wo die Latte für die Fans am Freitag liegt.