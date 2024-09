„Wenn ich aufs Klo muss, komme ich nicht weit“

Für den der Red Bull Ring sportlich leider noch nie großen Erfolg brachte. Sein letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2012 in einem Formel-3-Rennen, in der DTM stand er hier noch nie auf dem Podest. „Das ist wirklich brutal! Diese Strecke ist sehr cool, aber selbst in meinen besten Jahren war Spielberg vom Ergebnis her nie ein gutes Pflaster für mich.“