63-Jähriger starb nach Unfall auf Westautobahn

Ein 56-jähriger Deutscher fuhr am Dienstag um 15.48 Uhr mit seinem Kraftwagenzug auf der A1, Gemeindegebiet Ansfelden, am ersten von drei Fahrstreifen aus St. Pölten kommend in Richtung Salzburg. Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr mit seinem Pkw am zweiten Fahrstreifen, überholte den Kraftwagenzug und fuhr aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrstreifen auf den Pannenstreifen, wo er nach kurzer Fahrt seitlich mit dem Kraftwagenzug kollidierte.