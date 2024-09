Rupertikirtag zog auch heuer die Massen an

Die Marktfahne ist dahin, die Schausteller haben „Leb‘ wohl“ gesagt, die Fahrgeschäfte ziehen weiter: Der Rupertikirtag ist vorbei. 120 Attraktionen, 16 Fahrgeschäfte - von der Geisterbahn bis zum Kettenkarussell - 65 Veranstaltungen, 40 Imbissstände lockten immerhin 178.000 Besucher an den fünf Tagen in die Stadt. Auch wenn die Öffis bis zum Bersten gefüllt waren, so hat sich auch das fünftägige Gratis-Angebot des SVV als Erfolg erwiesen, schreit aber aufgrund der überfüllten Busse und Züge regelrecht nach einem Ausbau.