Erfolgsverwöhnter Beichler in unüblicher Situation

Fehlende Routine in der zweiten Liga kann man einem Rückkehrer nicht vorwerfen: Raphael Hofer. Im Herbst 2023 war er an Blau-Weiß Linz verliehen, kam nach nur acht Einsätzen aber im Winter wieder zurück zu den Jungbullen. Im Sommer schien er in der offiziellen Kaderliste von Vizemeister Salzburg auf, allerdings ohne Rückennummer. Beichler stellt klar: „Raphi ist fixer Bestandteil vom FC Liefering. Er gibt uns einfach als Typ was und bringt was Erwachsenes mit rein.“ Läuft der 21-Jährige heute (18 Uhr) in Kapfenberg auf, feiert er sein 50. Spiel für die Jungbullen.