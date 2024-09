Bergsteiger wollten in Halbschuhen aufs Matterhorn

Retter mussten sich abseilen

Die in Bergnot geratenen waren unterhalb der Normalroute in unwegsamem Gelände blockiert. Schließlich entschieden drei Spezialisten, das Matterhorn bis zur Unglücksstelle zu Fuß zu besteigen. Dabei waren sie Schnee, Wind, Eis, Nebel und Kälte ausgesetzt. Auf mehr als 3500 Metern entdeckten sie die zwei in Not geratenen Halbschuh-Bergsteiger.