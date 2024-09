Farina-Mühle: Alles begann mit Flucht aus Ukraine

Müller-Familie kam aus der Ukraine

Zu feiern gibt es südlich von Graz aber nicht nur wirtschaftliche Erfolge, sondern auch einen runden Geburtstag: Heuer wird die Farina-Mühle 100 Jahre alt. Gegründet wurde sie 1924 von der Müller-Familie Schedlbauer, die aus Odessa (in der heutigen Ukraine gelegen) in die Steiermark flüchtete. Es handelte sich damals um die erste Hartweizenmühle Österreich. In diesem Segment, in dem unsere italienischen Nachbarn als führend gelten (Stichwort: Pasta!), ist Farina auch heute noch die Nummer 1 in Österreich.