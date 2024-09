17-Jährige nach Gas-Unglück schwer beeinträchtigt

Maurer soll Schornstein verschlossen haben

Verantwortlich für das Unglück soll ein Hilfsarbeiter einer Baufirma sein. Im Wohnhaus der Familie in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde das Dachgeschoss ausgebaut, der nun angeklagte Maurer sollte die Kamine verlängern. Und führte deswegen auch Bauarbeiten an dem Schornstein der Familie der 17-Jährigen durch, verschloss dafür den Schacht mit einer Styroporplatte – das giftige Gas konnte also nicht mehr entweichen.