Royals verschlingen jährlich 600 Millionen Euro

Private Einnahmen in Millionhöhe

Die privaten Einnahmen der Royals speisen sich vornehmlich aus weiteren Land- und Immobilienportfolios, die als Duchy of Cornwall (für Thronfolger Prinz William, 42) und Duchy of Lancaster (für König Charles) bezeichnet werden. Den offiziellen Finanzberichten zufolge flossen hier im vergangenen Jahr vor Steuern 21 Millionen Pfund in Williams Tasche, während sein Vater 27,4 Millionen an Gewinnen erzielte.