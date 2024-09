Grazer GKB-Kreuzungen: Warten und hoffen

Tote und Verletzte: Serie reißt nicht ab

Der Vorfall reiht sich ein in eine schwarze Serie, erst im Juni wurden keine zwei Kilometer entfernt in der Hafnerstraße drei Personen bei einem ähnlichen Unfall verletzt. In Seiersberg-Pirka kam es in den vergangenen beiden Jahren zu tödlichen Unfällen auf GKB-Übergängen, eine Frau und ein Mann starben. Auch dort gibt es keine Schrankenanlage. Vor drei Jahren starb ein 85-Jähriger in Graz bei der Kollision seines Seniorenfahrzeugs mit einem GKB-Personenzug, auch er hatte das Rotlicht übersehen.