Seine Kinder verraten seinen letzten großen Traum

Am 30. September wäre Udo Jürgens († 2014) 90 Jahre alt geworden. Grund genug für dessen Kinder Jenny und John Jürgens, das Erbe hochzuhalten und ab Freitag mit einem Spezial-Album („Udo 90“) an das Schaffen ihres Vaters zu erinnern. Premiere inklusive, denn mit „Als ich fortging“ veröffentlichen sie einen Titel, der bis dato in den Archiven schlummerte.