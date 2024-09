Blinkende Ampel kein Grund zur Panik für Fußgänger

Geschwindigkeit von 1 km/h

Auf unsere Anfrage beruhigt die MA 33. Im Normalprogramm werde für besagten Schutzweg, der 11 Meter lang ist, 28 Sekunden lang Grün angezeigt. Im Fall, dass sich eine Straßenbahn nähert, verringere sich das auf zehn Sekunden. In beiden Fällen gebe es aber eine sogenannte Räumzeit von neun Sekunden. In dieser hätte man noch Zeit, die Straße zu überqueren, obwohl die Ampel bereits blinkt. Man müsse also lediglich mit einer Geschwindigkeit von 1 km/h bzw. 2,1 km/h unterwegs sein.