Kunstdiebstähle: Kirchentüren bleiben geschlossen!

Beute taucht am illegalen Kunstmarkt wieder auf

Sämtliche Diebstähle werden von den Kirchenverantwortlichen angezeigt. Immer wieder kommt es laut Stadler auch vor, dass Kunstwerke am illegalen Kunstmarkt im Zuge polizeilicher Ermittlungen wieder auftauchen und so den Weg zurück ins Gotteshaus finden.