Deutscher Bäder-Spezialist sichert sich Anteile

Nächtigungen in Stegersbach gehen steil bergauf

Die aktuell positive Entwicklung – ein Plus von 15 Prozent bei Nächtigungen im Ort und Plus 8.000 Thermeneintritte im Vergleich zum Vorjahr – würden den Weg bestätigen, an den Standort zu glauben, so Doskozil. Knapp ein Jahr nach dem Kauf, steht jetzt auch fest, wer das Haus zukünftig betreiben wird. Die international tätige Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen (GMF) mit Sitz in München hält 60 Prozent an der Betreibergesellschaft.