Nach Hochwasser droht nun Engpass beim Trinkwasser

Chlorgeruch kein Grund zur Sorge

Auch in Tulln-Stadt, das die Flut weitgehend verschont hatte, mussten die Leitungen bereits gechlort werden. Warnung an alle Spaziergänger: „Im Hinblick auf tote Wildtiere in Auenwäldern und auf Feldern sollten diese auf keinen Fall berührt werden“, so die Gesundheitslandesrätin. Insbesondere bei größeren Tieren sollte man sofort die Jägerschaft informieren, heißt es.