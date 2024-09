Rapids Hofmann fassungslos: „Das ist nicht lustig“

Beide Trainer verurteilen die Vorfälle

Rapid-Coach Robert Klauß erklärte: „Das trübt die Freude. Das, was danach passiert ist, will niemand sehen. Das beschäftigt mich auch.“ Derartige Szenen gehören „nicht ins Stadion“, meinte Klauß. „Das sind Bilder, die wir nicht sehen wollen, sie schaden uns in der Außenwahrnehmung.“ Allerdings könne man auch nicht wegschauen. Da Rapid nach den Vorfällen beim Derby im vergangenen Februar „unter Bewährung“ stehe, sei die Gefahr eines Punkteabzugs wohl gegeben, befürchte der Deutsche: „Das ist mir sofort in den Sinn gekommen.“