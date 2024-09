E-Biker (20) von Pkw „abgeschossen“ und verletzt

E-Biker übersehen

Beim Abbiegen übersah der Tscheche den 20-jährigen E-Biker, der in die Gegenrichtung unterwegs war. „Der Pkw erfasste den Biker mit der linken Fahrzeugfront, wodurch der 20-Jährige zu Sturz kam und sich Verletzungen am linken Sprunggelenk sowie Abschürfungen am linken Unterarm zuzog.“ Die Rettung brachte den Biker nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams.