Schock! Dieses Tier kroch aus Kärntner Abfluss

Bereits mehrmals haben Österreicher heuer tierische Begegnungen in ihren Badezimmern erlebt, in Kärnten kam es nun zu einem weiteren Fall: „Hilfe, das ‚Ding‘ ist beim Versuch, aus der Kanalisation zu kommen, steckengeblieben und verendet“, schrieb eine Kärntnerin in der Facebook-Gruppe „Villacher helfen Villachern“ und postete dort auch die Bilder von dem „Eindringling“.