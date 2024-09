Wenn ein Pflänzlein die Kulinarik-Welt erobert

Buchweizen in Kulinarik-Welt modern

Nun wurde dem Buchweizen, der in der Kulinarik-Welt ja als modern und kreativ gilt, erstmals ein komplettes Kochbuch gewidmet. Denn Catrin Ferrari-Brunnenfeld, auch als „Cooking Catrin“ bekannt, machte sich in den Südkärntner „Hadndörfern“ auf kulinarische Entdeckungsreise. „Ich habe mich sofort verliebt. Ich lade alle dazu ein, dieses einzigartige Produkt zu schmecken.“ So könnte das Korn der Slow Food Village-Gemeinde wohl bald die Welt erobern.