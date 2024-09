Regierung will Stadtrat der Opposition absägen

Er übt in diesem Zusammenhang Kritik an Benjamnin Plach, dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses: „Der rote Klubobmann Plach, selbst junger Jurist und Gewerkschaftsmitarbeiter, scheiterte erst kürzlich grandios mit der Ausrufung des Wohnungsnotstandes in Innsbruck. Wieder greift er zu rechtlichen Mitteln, um für Aufsehen zu sorgen.“