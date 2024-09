Wasserversorgung ist jetzt sicher vor Blackout

Neuer Standort

Basierend auf einer Studie des Landes Oberösterreich wurden geeignete Brunnenstandorte gesucht und in Türkstetten/Langwies auch gefunden. Neben einem Tiefbehälter errichtete die Wassergenossenschaft einen Zwischenbehälter mit einer Aufbereitungsanlage, um Eisen- und Mangangehalt im Trinkwasser zu minimieren. Dieser Zwischenbehälter steht zusätzlich auch der Feuerwehr für Notfälle zur Verfügung. Vom Zwischenbehälter aus wird das Wasser in den Hochbehälter gepumpt und von dort aus in das Versorgungsnetz der Gemeinde eingespeist.