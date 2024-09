Umsatz der Rhomberg-Gruppe stieg auf 1,3 Mrd. Euro

Umsatzrekord auf Schiene

Die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg 50 Prozent hält, sei der Umsatz um 14 Prozent auf rund 760 Mio. Euro gestiegen – ein erneuter Umsatzrekord. Grund sei der globale Ausbau der Bahn als klimaschonendes Verkehrsmittel, man freue sich über „gut gefüllte Auftragsbücher“, so Rhomberg. Kernmarkt sei die DACH-Region. In Österreich habe Rhomberg Sersa etwa in einer ARGE mit der PORR-Gruppe im Juni den Zuschlag für die Ausrüstung des Semmering-Basistunnels erhalten. Baustart für den 176 Mio. Euro schweren Auftrag ist 2025.