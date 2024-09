Herzog kritisiert Ilzer-Entscheidung bei CL-Pleite

„Gerade da brauche ich erfahrene Spieler“

„Ich war auch ein bisschen verwundert. Jetzt spiele ich Champions League und dann bringe ich ab der 60. Minute nur mehr ganz junge Spieler. Klar ist das auch ein bisschen die Philosophie der Grazer, aber jetzt habe ich einen Horvat ausgewechselt, einen Kiteishvili, einen Biereth ... die Spieler, die Sturm in den letzten Jahren zu Titeln geschossen haben. Gerade da brauche ich einen erfahrenen Spieler, der in der ein oder anderen Situation Verantwortung übernimmt“, so Herzog weiter.