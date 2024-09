Gazibegovic: „Gefühl, dass da viel mehr drin war!“

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir haben zwei richtig bittere Tore bekommen, die sind einfach zu verhindern. Vorne haben wir unsere Momente nicht ausgenutzt. Wenn so etwas (Wüthrich-Verletzung) so schnell passiert und du schnell wechseln musst, verändert das etwas. Aber wir waren nicht so schlecht im Spiel. Es ist richtig geil in der Champions League zu spielen, aber über diese 1:2-Niederlage bin ich richtig enttäuscht.“