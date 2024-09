Real Madrid – Espanyol Barcelona ab 21 Uhr LIVE

So recht königlich waren die Vorstellungen von Real in der Meisterschaft bisher noch nicht. Nach fünf Runden hat die Truppe von Cheftrainer Carlo Ancelotti schon zwei Niederlagen zu Buche stehen. Gegen Socieadad benötigte seine Mannschaft für den 2:0-Sieg zwei Elfmeter. Immerhin wurde die Auftaktpartie in der Champions League am Dienstag gewonnen: Gegen den VfB Stuttgart gab‘s einen 3:1-Heimsieg.