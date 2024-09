Einbrecher versteckte sich in Eistruhe vor Polizei

Es ist jedenfalls etwas, das der Chef des „Eissalon di Jimmy“, der auch Filialen in Gloggnitz und Ternitz (beide NÖ) betreibt, in der Form sicher noch nie erlebt hat. Als er am Donnerstag seinen Laden aufsperrte und die „Krone“ zum Lokalaugenschein empfing, deutete nur noch eine eingetretene Glasscheibe auf das hin, was sich wenige Stunden zuvor in dem Gebäude abgespielt hatte.