Versicherungsschutz für freiwillige Krisenhelfer

In Zeiten der Not schnell zu handeln, ist gerade für freiwillige Helfer selbstverständlich. Und genau diese Menschen bekommen nun selbst Unterstützung: Und zwar in Form eines kostenlosen Versicherungsschutzes. Ganz automatisch sind künftig auch die Krisenhelfer im sogenannten „informellen Freiwilligenwesen“ versichert. Bisher galt dies nur für jene Ehrenamtlichen, die in einem Verein engagiert sind.