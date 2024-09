Stiftung Mozarteum enthüllt unbekannte Schätze

Das Köchel-Verzeichnis ist allerdings mehr als nur ein umfängliches Werksverzeichnis. Es erzählt Geschichten, denn auch Kommentare, Informationen zur Entstehung und Hinweise auf verschollene Werke finden sich darin. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass durchaus Stücke wieder auftauchen können, die als verschollen galten. Im Augenblick haben wir da eine Statistik von 10 bis 15 Jahren“, sagt Leisinger und erklärt, dass es deshalb auch so etwas wie Platzhalter im Köchelverzeichnis gibt, also auch Werke verzeichnet sind, von denen man kein Fragment hat, die aber beispielsweise in einem Brief erwähnt werden. Dank einzelner Wiederentdeckungen konnten in der Neuausgabe ein paar solcher Plätze gefüllt werden.