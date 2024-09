Bei Tour: Lawine in Tirol reißt zwei Wanderer mit

Mehrere Wanderer machten sich am Mittwoch unabhängig voneinander von der Bergstation Karwendelbahn zur Bärenbadalm in der Gemeinde Eben am Achensee auf. Ihr Ziel: Der Bärenkopf. Die ersten beiden Wanderer erreichten gegen 11 Uhr einen Aussichtspunkt. Dort war dann erst einmal Schluss mit der Wandertour, denn ein weiterer Aufstieg war schneebedingt nicht möglich.