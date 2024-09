Immer mehr Bergfexe überschätzen sich selbst

Einsatz in Osttirol

Und in der Lasörlinggruppe in Osttirol geriet ein Wanderer aufgrund des Neuschnees und wegen starken Windes mit frischem Triebschnee in eine Notlage. Tatkräftig unterstützt vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 konnten Bergretter der Ortsstelle Defereggental den Wanderer schließlich in Sicherheit bringen.