RB-Profi nicht spielberechtigt? Rose: „Also bitte“

Mit dem Auswärtsspiel bei Atletico Madrid hat RB Leipzig eine unangenehme Auftakthürde in der Champions League erwischt. Die Mannschaft der ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald tritt heute um 21 Uhr in der spanischen Hauptstadt an. Das Spiel gibt’s natürlich wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker.